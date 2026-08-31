Спецпоказ на испанском языке с русскими субтитрами. О фильме: Оказываясь в чужой стране, герой сталкивается с тихой изоляцией и языковым барьером. Привычный мир остаётся далеко позади, а незнакомый город встречает лишь отстранённым молчанием. Случайные встречи и попытки приспособиться к новой реальности превращаются в поиск утраченной идентичности. Это пронзительная история о внутренней дистанции, чужбине и попытке обрести собственный голос.