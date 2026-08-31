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Изгой

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на испанском языке с русскими субтитрами. О фильме: Оказываясь в чужой стране, герой сталкивается с тихой изоляцией и языковым барьером. Привычный мир остаётся далеко позади, а незнакомый город встречает лишь отстранённым молчанием. Случайные встречи и попытки приспособиться к новой реальности превращаются в поиск утраченной идентичности. Это пронзительная история о внутренней дистанции, чужбине и попытке обрести собственный голос.

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