В программе вечера — просмотр вдохновляющего художественного фильма на большом экране, живое выступление перед сеансом и тёплое общение с единомышленниками за чашкой чая или кофе. В этот вечер мы посмотрим фильм «Джаз в летний день» — картину для тех, кто хочет понять и почувствовать «воздух», которым дышали лучшие джазмены XX века. В фильме запечатлены выступления участников джазового фестиваля в Ньюпорте. В картине выступают Джимми Джуффри, Телониус Монк, Сонни Ститт, Анита О’Дэй, Дина Вашингтон, Джерри Маллиган, Чак Берри, Чико Хэмилтон и Эрик Долфи, а также Луи Армстронг и Джек Тигарден. Кофе — это отдельная история. Можно попробовать настоящий кофе по-турецки, приготовленный на песке. Даже самые искушённые гурманы оценят его вкус, а душевная компания придаст особый шарм этому интеллектуальному вечеру. Перед началом фильма, ровно в 18:40, для тебя споёт вокалистка Мария Харченко. Её проникновенное исполнение задаст нужное настроение и погрузит в мир импровизации. Начало фильма — в 19:00. Количество мест ограничено, поэтому лучше прийти заранее.