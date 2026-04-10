ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Октобер фест (Oktoberfest)

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 3600₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Время марцена и больших кружек. 15 пивоварен, 50 сортов и гвоздь программы фестиваля «МАРЦЕН» – легендарный сорт, который варят в пивоварне «Йохохо» всего один раз в году. В программе: – Живая музыка и атмосфера настоящего праздника – Конкурсы и подарки от партнёров – Много вкусной еды – Мастер-классы для взрослых – Десятки поводов поднять бокал вместе с друзьями Один вечер, чтобы попробовать новое!

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста