Время марцена и больших кружек. 15 пивоварен, 50 сортов и гвоздь программы фестиваля «МАРЦЕН» – легендарный сорт, который варят в пивоварне «Йохохо» всего один раз в году. В программе: – Живая музыка и атмосфера настоящего праздника – Конкурсы и подарки от партнёров – Много вкусной еды – Мастер-классы для взрослых – Десятки поводов поднять бокал вместе с друзьями Один вечер, чтобы попробовать новое!