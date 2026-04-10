Октобер фест (Oktoberfest)
Красный проспект, 22
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от 1900₽ до 3600₽
Возраст 18+
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Мастер-классы
Еда
Про событие
Время марцена и больших кружек. 15 пивоварен, 50 сортов и гвоздь программы фестиваля «МАРЦЕН» – легендарный сорт, который варят в пивоварне «Йохохо» всего один раз в году. В программе: – Живая музыка и атмосфера настоящего праздника – Конкурсы и подарки от партнёров – Много вкусной еды – Мастер-классы для взрослых – Десятки поводов поднять бокал вместе с друзьями Один вечер, чтобы попробовать новое!
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