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Rock privet

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

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от 3300₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой концерт, который обещает стать главным рок-марафоном этой осени! Приготовься срывать голос на припеве «На заре»; отрываться под брутальные риффы «Выпьем за любовь»; зажигать фонарик телефона на «Сансаре» и терять равновесие в слэме под «Угонщицу». Эти и ещё несколько десятков самых ярких мэшапов команды будут исполнены в рамках настолько масштабной концертной программы, что музыканты решили разделить её на два полноценных концерта.

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