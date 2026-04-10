Большой концерт, который обещает стать главным рок-марафоном этой осени! Приготовься срывать голос на припеве «На заре»; отрываться под брутальные риффы «Выпьем за любовь»; зажигать фонарик телефона на «Сансаре» и терять равновесие в слэме под «Угонщицу». Эти и ещё несколько десятков самых ярких мэшапов команды будут исполнены в рамках настолько масштабной концертной программы, что музыканты решили разделить её на два полноценных концерта.