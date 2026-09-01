Действие спектакля происходит «в небольшом городке на Северном Кавказе»: девушка возвращается на родину, чтобы в одиночку расследовать самоубийство сестры — казалось бы, благополучной, счастливой, замужней. В центре внимания оказываются стандарты патриархального общества, часто транслирующие из поколения в поколения не только высокие моральные требования, но и бытовое насилие. И между его принятием и смертью — всего один шаг. Продолжительность: 1 час без антракта