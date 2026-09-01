6 актёров — и более 20 персонажей — представляют пять знаменитых рассказов Василия Макаровича Шукшина: «Мой зять украл машину дров», «Хмырь», «Беспалый», «Сапожки», «Шире шаг, Маэстро». Пять историй с героями, которых привычно называют «шукшинскими чудиками». Они и чУдные, и чуднЫе — каждый по-своему. Живые и настоящие, простые и глубокие, родные и близкие каждому из нас. А их истории — о любви и затаенной нежности, об измене и вражде, об искренности и невозможности удержать себя от диких, казалось бы, поступков. И всё это мужские истории. Которых не было бы, если б не женщины. Продолжительность: 2 часа