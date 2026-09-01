Один актёр. Пятнадцать персонажей. Полтора часа чужой — и узнаваемой — жизни. Стас Линецкий расскажет историю Кости: первые столкновения со взрослым миром, любовь, поражения и попытка понять самого себя. Это стендап-трагедия: смех здесь соседствует с темами, о которых непросто говорить. Спектакль поставила Мари Булатова по пьесе братьев Перепалец. Если хочется вечера, который продолжится разговором после финала, сохрани этот вторник. Возрастное ограничение: 18+. В спектакле звучит ненормативная лексика.