Спектакль предлагает почувствовать, что для счастья нам на самом деле нужно не так много. В небольшом городке всё живое изнывает от невероятной засухи, а скромная девушка Лиззи — ещё и от неутоленной жажды любви к местному убеждённому холостяку. Стоит ли говорить, что появление загадочного продавца дождя изменит её жизнь. Всего за сутки (и сорок шесть долларов) он обещает семье Лиззи вызвать долгожданные осадки. Волшебник? Мошенник? Сумасшедший? Кем бы ни оказался Билл Старбак, он, прежде всего, мужчина. И он заставит Лиззи поверить, что она прекрасна и желанна. Продолжительность: 2 часа 25 минут