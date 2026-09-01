В Вероне, где встречают нас событья, кровопролитья никто не стремится унять. Здесь не просто Монтекки враждуют с Капулетти, здесь все горожане погрязли в злобе, погрузились в бесконечный конфликт — друг с другом и с самими собой. Каждый выбирает, что он готов принести в жертву, чтобы поудобнее существовать в раздираемом рознями городе. Ромео и Джульетта не хотят стать очередными циниками, и их встреча возвращает обоим смысл жизни. Вдвоём против всех — суждено ли им перевернуть мир? В прочтении режиссера Марка Букина шекспировская трагедия звучит с современной энергией. Мысли Ромео и Джульетты кипят от неразрешимых вопросов, свойственных молодым людям во все времена, а монологи героев превращаются в зонги, которые актёры исполняют под живое сопровождение музыкального бэнда. Продолжительность 2 часа 50 минут с антрактом. Ближайшие даты: 9 октября в 18:30 10 октября в 18:00