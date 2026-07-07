Сахаджа йога медитация
Loft house, улица Гоголя, 19/1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Практика сахаджа-медитации, благодаря которой ты сможешь выйти за рамки ментальной, эмоциональной и физической деятельности и почувствовать настоящего себя. На санскрите «сахаджа» означает врождённый, «йога» — союз, поэтому сахаджа йога переводится как «рожденный с тобой союз». Мероприятие проходит на улице или в пространстве «Loft house». Зависит от погоды. Предусмотрен приветственный чай. Занятие бесплатное, регистрация обязательна.
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Комментарии
Ариша | Kaver Team08 мая, 09:28
Привет! Записаться на йогу можно через телеграм-канал организатора по кнопке «Пройти регистрацию»:)
Как регистрироваться? Контактов не указано.