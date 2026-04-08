С 10 октября ушли в зимнюю спячку до весны 2026 года! Галерея «100 квадратов» — уличное искусство в центре Новосибирска. Граффити-работы — снаружи, выставки художников и события по теме стрит-арта — внутри. Первый в Новосибирске легальный холофейм (в дословном переводе с английского hall of fame - «зал славы») — место, где художникам можно красить поверх работ друг друга и не бояться штрафов за вандализм. Ты можешь не только посетить галерею, но и провести там свою выставку или мероприятие на тему уличного искусства. Для этого нужно написать личное сообщение в группе Вконтакте. Режим работы: Понедельник, вторник - выходной! Среда - воскресенье с 15:00 до 21:00