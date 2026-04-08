«Красный» - общественная организация по реализации просветительских проектов в области искусства. Пространство, где тебя научат понимать искусство. Задача центра – планомерное знакомство жителей и гостей Новосибирска с работами сибирских художников. Здесь проходят выставки, экскурсии, мастер-классы, лекции, концерты и многое другое. А еще есть студия живописи для взрослых. Для того, чтобы записаться на экскурсию или мастер-класс отправь заявку на электронную почту centerkrasnyi@mail.ru Кстати, в понедельник вход на выставки - свободный! Режим работы: Обрати внимание, что в летнее время центр работает только с понедельника по пятницу, так что перед тем, как соберешься, лучше позвони по телефону (383) 209-30-16 или 8-923-104-22-40 и уточни время работы. Понедельник - пятница с 11:00 до 19:00 Суббота, воскресенье - выходной.