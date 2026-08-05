Что нужно успеть за последний летний месяц

Статья носит вдохновляющий характер. Редакция не несёт ответственности за укусы комаров и промокшую обувь.

Что будет в статье:

Есть хорошая и плохая новость... Начнём с плохой. Лето подходит к концу, что весьма логично, но по-детски очень грустно, согласись? Хорошая новость: ещё целый летний месяц, и, если задуматься, можно успеть сделать кучу всего интересного. Чтобы вдохновить тебя не сидеть в четырёх стенах, а насладиться летними денечками по полной, мы попросили всех сотрудников Кавра рассказать: «Что нужно успеть сделать, пока Шуфутинский не начал петь свою песню».

Кормим комаров, нюхаем цветы

И раз мы за то, чтобы выйти из комнаты, поехали в лес (глушь, Саратов — только по твоему желанию). Здесь у нас есть варианты:

переночевать в палатке;

построить дачный туалет (или любую другую постройку, до которой ещё не дошли руки);

съездить на рыбалку;

навестить родственников в деревне;

читать в гамаке;

походить босиком по траве и песку;

порисовать в парке;

много гулять пешком;

и, конечно, помедитировать под небом.

Постройку туалета обещать не сможем, но вот связь с природой — вполне, лови события:

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новосибирск

Бежим, плывём, кайфуем от своей выносливости

Если не хочешь нюхать цветочки и слушать пение птичек, подкармливая комаров просто так, у нас есть активные варианты:

поплавать на сапах;

искупаться в открытом бассейне;

сходить на хайкинг;

заняться скалолазанием;

в идеале везде добираться на велосипеде (ещё идеальнее, если ты весь месяц будешь передвигаться по делам на велосипеде).

Вдохновился на спортивные подвиги? Уже подобрали события:

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Скандинавская ходьба Открытая тренировка для всех желающих в парке Маяковского. Скандинавская ходьба — это доступный и безопасный способ улучшить физическое здоровье и эмоциональное состояние. С собо... до 28 сентября Парк Маяковского Бесплатно

Казань

Новосибирск

Сахаджа йога медитация Практика сахаджа-медитации, благодаря которой ты сможешь выйти за рамки ментальной, эмоциональной и физической деятельности и почувствовать настоящего себя. На санскрите «сахаджа»... 29 августа Balance, улица Дуси Ковальчук, 274, домофон #1960 Бесплатно

Тусим и не думаем о завтрашнем дне

Ладно, природа и спорт, конечно, прекрасно. Но у нас нет цели прожить эти дни так мощно, чтобы потом долго приходить в себя. Мы за баланс в жизни и верим, что ты тоже. Так что этот раздел на в меру активном:

посмотреть кино под открытым небом;

потанцевать всю ночь (так, чтобы следующий день выпал из жизни, так как сон был долгим и сладким);

попеть песни в караоке всю ночь (ой, да ладно тебе, летом не стоит спешить, и смело можно проспать один день);

посетить какой-нибудь тематический фестиваль (гиковский, автомобильный, уличный);

устроить шоппинг на винтажном рынке;

сходить на концерт любимой группы;

посетить выставку в музее или галерее (в идеале — в другом городе).

На случай, если у тебя мыслей ноль где устроить неистовый кутёж и уйти в отрыв, у нас есть идеи:

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Казань

Новосибирск

Ты не уйдёшь! (голодным)

Ну и, конечно, отдельный абзац стоит посвятить еде. Еда — это прекрасно, а есть еду — просто топ. Тем более, если это то, что появляется и растёт только летом. Итак:

съесть землянику с куста и заесть горохом на собственной даче, даче друзей или у бабушки в деревне;

есть так много фруктов, чтобы не скучать по ним в холодное время;

попробовать арбуз с лимоном, яичницу с абрикосами или финиками (реальный армянский рецепт, но вот один из редакторов так и не решился, вдруг ты смелее — расскажи в комментариях).

Ладно, яичницу с финиками и горох прямо с куста не гарантируем, но эти варианты заслуживают твоего внимания:

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Казань

Отдельно хочется напомнить, что летом самые красивые рассветы и закаты, так что, может, стоит за ними понаблюдать?