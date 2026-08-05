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Что нужно успеть за последний летний месяц

Статья носит вдохновляющий характер. Редакция не несёт ответственности за укусы комаров и промокшую обувь.

Что будет в статье:

  1. - Кормим комаров, нюхаем цветы
  2. - Бежим, плывём, кайфуем от своей выносливости
  3. - Тусим и не думаем о завтрашнем дне
  4. - Ты не уйдёшь! (голодным)

Есть хорошая и плохая новость... Начнём с плохой. Лето подходит к концу, что весьма логично, но по-детски очень грустно, согласись? Хорошая новость: ещё целый летний месяц, и, если задуматься, можно успеть сделать кучу всего интересного. Чтобы вдохновить тебя не сидеть в четырёх стенах, а насладиться летними денечками по полной, мы попросили всех сотрудников Кавра рассказать: «Что нужно успеть сделать, пока Шуфутинский не начал петь свою песню».

Кормим комаров, нюхаем цветы

И раз мы за то, чтобы выйти из комнаты, поехали в лес (глушь, Саратов  — только по твоему желанию). Здесь у нас есть варианты:

  • переночевать в палатке;
  • построить дачный туалет (или любую другую постройку, до которой ещё не дошли руки);
  • съездить на рыбалку;
  • навестить родственников в деревне;
  • читать в гамаке;
  • походить босиком по траве и песку;
  • порисовать в парке;
  • много гулять пешком;
  • и, конечно, помедитировать под небом.

Постройку туалета обещать не сможем, но вот связь с природой — вполне, лови события:

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новосибирск

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте

Мало кто видел Новосибирск с этого ракурса! Местный ты или приехал отдохнуть — п...

до
улица Аэропорт, 2/2

35000₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка

Экскурсия по Академгородку от тех, кто там родился, вырос, учился, работает и жи...

до
Морской проспект, 23

6500₽

по подписке
Фотопрогулка в город Цоя: если есть шаг — должен быть след
Фотопрогулка в город Цоя: если есть шаг — должен быть след

Ты побываешь в месте, где стены ангаров, в которых легко помещается самолёт, покрыты муралами. Каждый из них впечатляет. Тебя ждёт рыбак высотой с двухэтажный дом, вагон в прошлое (или будущее — как к...

Бежим, плывём, кайфуем от своей выносливости

Если не хочешь нюхать цветочки и слушать пение птичек, подкармливая комаров просто так, у нас есть активные варианты:

  • поплавать на сапах;
  • искупаться в открытом бассейне;
  • сходить на хайкинг;
  • заняться скалолазанием;
  • в идеале везде добираться на велосипеде (ещё  идеальнее, если ты весь месяц будешь передвигаться по делам на велосипеде).

Вдохновился на спортивные подвиги? Уже подобрали события:

Москва

по подписке
Закат на сапах
Закат на сапах

Закат на воде — это ощущение полной свободы. Когда солнце уходит за горизонт, окружающие пейзажи превращаются в живую картину. Такая прогулка наполнит позитивными эмоциями и оставит яркие воспоминания...

Рассвет на сапах
Рассвет на сапах

Рассветная прогулка — это особое время, когда мир вокруг будто замирает. Ты скол...

до
СНТ Григорчиково, уч. 1 (Турбаза Берег Приключений)

5500₽

На закате лета
На закате лета

Летний женский фестиваль от 128bpm. Приходи, чтобы вместе проводить лето и отпр...

Оригинал, улица Земляной Вал, 9А

от 1890₽

по подписке
Велоэкскурсия: «Набережные Москвы»
Велоэкскурсия: «Набережные Москвы»

Отправишься в путь по самым живописным набережным Москвы. Маршрут составит около 22 километров — отличная дистанция, чтобы размяться и насладиться видами столицы. Старту от магазина «Велоспорт»: в тв...

по подписке
Большой летний день
Большой летний день

Программа на воде: Главное спортивное событие дня — гонки на яхтах SV20 16:00–18:00 Тренировки на SV20 (2 часа) 11:30, 14:00, 18:30 Прогулки под парусом (1 час) 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 18:30, ...

по подписке
Пинг-понг турнир на веранде «Атласа еды»
Пинг-понг турнир на веранде «Атласа еды»

3 столика и уличная барбекюшечка с бургерами. Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Бери друзей-болельщиков. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг....

Санкт-Петербург

по подписке
Сапсёрфинг
Сапсёрфинг

SUP-знакомства на воде — закаты и рассветы от supit-surfit.ru Свидания, знакомства и летние эмоции на SUP-прогулках. Встреча на воде, чтобы познакомиться, перезагрузиться и провести время красиво. Ч...

Беговой клуб «СкажиДа»
Беговой клуб «СкажиДа»

Иногда лучший способ начать выходной — это не кофе и телефон, а движение, воздух...

до
Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97

Бесплатно

Виньяса флоу на набережной
Виньяса флоу на набережной

Направление йоги, где последовательность асан, как танец, формируется в потоке, ...

Севкабель Порт

Бесплатно

Ретрит-випассана «Осознанность»
Ретрит-випассана «Осознанность»

3 дня тишины и полного спокойствия: ретрит для тех, кто хочет снять тревогу и ст...

до
Место проведения: Йога Холл

28000₽

по подписке
Функционально-силовая тренировка
Функционально-силовая тренировка

Функционально-силовая тренировка на свежем воздухе — это высокоинтенсивная силовая тренировка с элементами кардио под открытым небом, которую проведёт опытный тренер Rock the Cycle, со своим стилем и ...

по подписке
Барре
Барре

Барре — функциональная тренировка с элементами балета, пилатеса и кардио. Способствует формированию силы, гибкости и координации. Тренеровку проведут: Мягкость / Softness — студия гибкости в Приморск...

Екатеринбург

Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба

Открытая тренировка для всех желающих в парке Маяковского. Скандинавская ходьба — это доступный и безопасный способ улучшить физическое здоровье и эмоциональное состояние. С собо...

до
Парк Маяковского

Бесплатно

Казань

Новосибирск

Сахаджа йога медитация
Сахаджа йога медитация

Практика сахаджа-медитации, благодаря которой ты сможешь выйти за рамки ментальной, эмоциональной и физической деятельности и почувствовать настоящего себя. На санскрите «сахаджа»...

Balance, улица Дуси Ковальчук, 274, домофон #1960

Бесплатно

Тусим и не думаем о завтрашнем дне

Ладно, природа и спорт, конечно, прекрасно. Но у нас нет цели прожить эти дни так мощно, чтобы потом долго приходить в себя. Мы за баланс в жизни и верим, что ты тоже. Так что этот раздел на в меру активном:

  • посмотреть кино под открытым небом;
  • потанцевать всю ночь (так, чтобы следующий день выпал из жизни, так как сон был долгим и сладким);
  • попеть песни в караоке всю ночь (ой, да ладно тебе, летом не стоит спешить, и смело можно проспать один день);
  • посетить какой-нибудь тематический фестиваль (гиковский, автомобильный, уличный);
  • устроить шоппинг на винтажном рынке;
  • сходить на концерт любимой группы;
  • посетить выставку в музее или галерее (в идеале — в другом городе).

На случай, если у тебя мыслей ноль где устроить неистовый кутёж и уйти в отрыв, у нас есть идеи:

Москва

по подписке
Мистическая экскурсия по центру столицы с гаданиями и чаем
Мистическая экскурсия по центру столицы с гаданиями и чаем

Здесь переплелись мистика и история, городские предания и будоражащие воображение тайны, зодиакальная карта города, неординарная подача материала и многое другое. Идеально для романтиков, авантюристов...

Сентябрь Горит
Сентябрь Горит

Фестиваль тяжёлой музыки «Сентябрь Горит» под открытым небом. Фестиваль объедин...

Pravda

от 3000₽

Лето вспомнить всё: презентация винила Круто
Лето вспомнить всё: презентация винила Круто

Место в айклауде давно закончилось, поэтому лето сохранили как взрослые люди — о...

ДК «Альфа Кристалл»

от 2000₽

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Everland отвечает (Everland Payback)
Everland отвечает (Everland Payback)

Провожай сезон на уличной вечеринке, посвящённой главному летнему жанру — рэпу. За вайб отвечает трио: Friendly Thug 52, Voskresenskii и Джон Гарик....

по подписке
Табор Тяжесть
Табор Тяжесть

Новый формат гигов от концертного комьюнити «Табор», которое направлено на обзор более тяжёлой стороны музыкального андеграунда, сохраняя при этом разножанровый лайн-ап, в котором каждый может найти л...

Концерт на крыше «История любви в джазе» под звёздами
Концерт на крыше «История любви в джазе» под звёздами

Концерт в честь дня рождения группы Ольга Ступина & B-Band с любимой зрителями п...

Квартира с видом

от 3700₽

Санкт-Петербург

Музыка из кино на органе
Музыка из кино на органе

«Музыка из кино на органе» зазвучит ещё более проникновенно и загадочно благодар...

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Анненкирхе

от 1600₽

Антон тут рядом
Антон тут рядом

Большой благотворительный фестиваль от фонда помощи детям и взрослым с аутизмом....

Севкабель Порт

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Кинотеатр у моря «Тайна в её глазах»
Кинотеатр у моря «Тайна в её глазах»

Кино с невероятным видом на море и потрясающими закатами солнца прямо за экраном. Каждую неделю обновляют расписание и список фильмов по пятницам, субботам и воскресеньям. О фильме: Домохозяйка реша...

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Вечеринка на заливе
Вечеринка на заливе

Вечеринка у бассейна на финском заливе: провожай последние дни лета с красивым видом на залив. ...

ДР Виновницы
ДР Виновницы

Виновница празднует свой масштабный день рождения. 4 музыкальные площадки: главн...

VNVNC

1000₽

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Кино и лепка: 500 дней лета
Кино и лепка: 500 дней лета

Посмотришь легендарный фильм «500 дней лета» на проекторе и слепишь своими руками самые прекрасные изделия. — продолжительность: 2-2.5 часа — что можно слепить: большую кружку, чашку с блюдцем, подст...

Екатеринбург

Танцплощадка: дискотека 80х-90х
Танцплощадка: дискотека 80х-90х

Будет как на дискотеке в детском лагере твоей молодости, только лучше. Те же пес...

Свобода Концерт Холл

от 550₽

Олдскулы
Олдскулы

Есть музыка, которую просто слушают. А есть музыка, с которой живут. Она навсег...

Нирвана

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ГикКон: фестиваль гик-культуры
ГикКон: фестиваль гик-культуры

ГикКон — фестиваль гик-культуры на Урале. На один день Екатеринбург превращается в мультивселенную увлечений и развлечений. ГикКон объединяет поклонников поп-культуры вне зависимости от возраста и инт...

по подписке
Флаувау Маркет
Флаувау Маркет

В последние выходные лета в Уральском центре развития дизайна соберётся больше 60 локальных мастеров со всего Урала. Они представят уникальные авторские украшения, аксессуары и декор ручной работы, од...

по подписке
Уральские Бэнкси. Анонимные герои екатеринбургского стрит-арта
Уральские Бэнкси. Анонимные герои екатеринбургского стрит-арта

На лекции не раскроют имена этих людей и не покажут их лица; однако организаторы не исключают возможности, что кто-то из них покажет себя прямо во время встречи. Анонимность — неотъемлемая черта улич...

по подписке
Летний джаз (Summer Jazz)
Летний джаз (Summer Jazz)

На одной сцене соберутся выдающиеся музыканты Урала, чтобы подарить тебе живой звук, импровизацию и ту самую атмосферу, которую невозможно передать через наушники В составе: Виталий Владимиров — тром...

Казань

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани

Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам — иммерсивны...

до
Пряный бар, Университетская улица, 7/80

от 1899₽

по подписке
Арт-показ: «Бешеный бык (1980)»
Арт-показ: «Бешеный бык (1980)»

Шедевр Мартина Скорсезе о легендарном боксёре Джейке ЛаМотте. История человека, чьи самые опасные поединки проходят не на ринге, а в собственной душе. Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайб...

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Детка этой ночью (Бэйби тунайт)
Детка этой ночью (Бэйби тунайт)

Флагманская вечеринка про любовь к культовой поп-музыке «Бэйби тунайт» в лайв-форматe. Классика жанра заиграет по-новому в живом исполнении самобытной кавер-группы Doratti. 19:00 Lenar 21:00 Doratti...

по подписке
Прибытие
Прибытие

Талантливая лингвистка изучает язык пришельцев, чтобы спасти Землю. Созерцательная фантастика Дени Вильнёва Со своими напитками и едой нельзя, бери с собой тёплую одежду, вечером на крыше бывает прох...

по подписке
Конец каникул
Конец каникул

Яркая вспышка, дарящая всю радость любимого сезона: проводы лета на двух танцполах. Двор 20:00 x.wax 21:00 Ishome 22:00 Tag Ear 23:30 Bilgesez 1:00 Sana 2:30 Rin Ангар 23:00 Bankai 00:30 Ilsur Kas...

Шаг в день баса (Step in Bass Day)
Шаг в день баса (Step in Bass Day)

Ломаный рейв Казани — в память о его символе, Степане Густове. Шоу басового инс...

Werk

Бесплатно

Новосибирск

Поженимся, давай?
Поженимся, давай?

В новой комедии всё идёт не по сценарию. На сцене тебя ждут знакомые ведущие, ст...

до
Первый театр

от 1200₽

Via The People
Via The People

5 парней-музыкантов из Новосибирска, исполняющих каверы и авторскую музыку. Отр...

Руинпаб Типография

500₽

Подземелья и комики
Подземелья и комики

Комедийно-ролевое шоу, где комики отыгрывают роли фэнтезийных персонажей, отправ...

Standup room

от 500₽

Ближе
Ближе

Фестиваль заботы о себе — это место, где можно выдохнуть. Без спешки. Без необ...

Балкон

Бесплатно

Быстрые свидания
Быстрые свидания

Комедийно-романтическое шоу, где одинокие люди знакомятся, а комики с юмором ком...

Standup room

700₽

по подписке
Конец лета
Конец лета

Вот и всё, последнее летнее воскресенье и на пороге уже осень.. Приходи заряжаться энергией в последние летние деньки, чтоб не замерзнуть до следующего лета! Сцена: Мопсы Peace Un Рыбалка Онлайн Бил...

Ты не уйдёшь! (голодным)

Ну и, конечно, отдельный абзац стоит посвятить еде. Еда — это прекрасно, а есть еду — просто топ. Тем более, если это то, что появляется и растёт только летом. Итак:

  • съесть землянику с куста и заесть горохом на собственной даче, даче друзей или у бабушки в деревне;
  • есть так много фруктов, чтобы не скучать по ним в холодное время;
  • попробовать арбуз с лимоном, яичницу с абрикосами или финиками (реальный армянский рецепт, но вот один из редакторов так и не решился, вдруг ты смелее — расскажи в комментариях).

Ладно, яичницу с финиками и горох прямо с куста не гарантируем, но эти варианты заслуживают твоего внимания:

Москва

по подписке
Москва за чашечкой кофе: необычные кофейни и дегустация
Москва за чашечкой кофе: необычные кофейни и дегустация

Кофе, особенно по утрам, неотъемлемая часть жизни большинства москвичей. Но как развивалась кофейная история Москвы? С какого момента кофе стал не просто напитком, а стилем жизни горожан? Попробуешь...

по подписке
Экскурсия на фабрику мороженого
Экскурсия на фабрику мороженого

Что скрывается за дверями фабрики мороженого? Хруст вафельных рожков, молочные реки, танцующие под миксерами сливки и секретные рецепты, охраняемые холодом… Это не просто визит на производство, это по...

по подписке
Гастро-бранч в стиле Стэнли Туччи
Гастро-бранч в стиле Стэнли Туччи

В программе: поездка на рынок, совместная готовка и бранч в итальянском стиле. Стэнли Туччи завещал: «It is vital that you have a meal together; nothing is more bonding or more healing» («Очень важно...

по подписке
Кофейный квартирник
Кофейный квартирник

Квартирник, на котором будешь красиво провожать лето — с кофе, мастер-классами и экскурсиями на производство. Что тебя ждёт: — Кофейное бинго Проверим, сможешь ли ты разгадать кофейные загадки и пра...

по подписке
Литературный обед. Что ели герои русской классики?
Литературный обед. Что ели герои русской классики?

Почему у Гоголя герои бесконечно едят? Зачем Пушкин так подробно описывает обеды? Как Чехов превращает обычную закуску в источник комедии? И почему у Булгакова стерлядь, судачки и водка становятся час...

по подписке
Арт-завтрак с лекцией «Понять Малевича»
Арт-завтрак с лекцией «Понять Малевича»

У тебя же тоже есть вопросики к «Чёрному квадрату», правда? Приходи разобраться с этим раз и навсегда на Арт-завтрак «Понять Малевича». Что тебя ждёт: Раскроют загадку «Чёрного квадрата»: Ты узнаеш...

Санкт-Петербург

по подписке
Изысканные сыры и вина на террасе на крыше отеля
Изысканные сыры и вина на террасе на крыше отеля

Необычный летний вечер в Петербурге: деликатесные сыры, вино и невероятный вид на Неву со смотровой площадки вблизи Базилики Святой Екатерины. Что тебя ждёт: • Деликатесные сыры и прекрасное летнее в...

по подписке
Сырный круиз с безлимитным сидром
Сырный круиз с безлимитным сидром

Это гастрономический хит — 2 часа 15 минут сыра, сидра и солнца на палубе под живую музыку. Тебя ждёт: — живая музыка — закуски — безлимитный сидр, медовуха и лимонады ( более 20 разных сортов) — фот...

по подписке
Бенто торт
Бенто торт

На мастер-классе ты сможешь не только создать трендовый десерт своими руками, но и отпустить насущные мысли и погрузиться в творчество. Программа: 1) Первая часть — техническая: ты соберёшь бенто-то...

по подписке
Секреты идеального хруста
Секреты идеального хруста

Пока урожай в самом разгаре, разберёшься, как сохранить его надолго! Замаринуешь три вида лука, засолишь огурцы и рыбу, соберёшь свою банку пикулей и узнаешь, чем на самом деле отличаются маринование,...

Прощай, лето: большой обед с шампанью
Прощай, лето: большой обед с шампанью

Проведи последние выходные лета в саду Особняка Мясникова на обеде под открытым ...

Особняк И. Мясникова

15000₽

Лекция в саду «Петербург: реальность против стереотипов»
Лекция в саду «Петербург: реальность против стереотипов»

Проведи летний день в цветущем саду у стен особняка XIX века — в лектории под от...

Особняк И. Мясникова

2500₽

Екатеринбург

по подписке
Никакой паэльи без сангрии
Никакой паэльи без сангрии

Научишься готовить настоящую испанскую кухню. Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт: Научишься правильно обрабатывать и готовить морепродукты; Приготовишь коктейль; Напитки (чай, кофе, вода);...

по подписке
Америка 60-х
Америка 60-х

Атмосферный мастер-класс, где ты научишься готовить домашний фаст-фуд. Работа в группах от 4 до 16 человек. Что тебя ждёт? Узнаешь что такое нитритная соль и как правильно ее использовать; Научишься...

по подписке
Выходные в Риме
Выходные в Риме

Соверши гастрономическое путешествие по Риму и продегустируй все приготовленные блюда под бокал вина. Что тебя ждёт? Приготовишь совместно с шеф-поваром блюда по меню и продегустируешь их. Каждый сам...

по подписке
Экспресс-кухня
Экспресс-кухня

Каждое блюдо в меню готовится всего 20 минут. Изучишь 10 потрясающих блюд за 1 день. Твоя кулинарная жизнь не останется прежней. Группа до 10 человек. Меню. Завтраки: 1. Тортилья-сэндвич с ветчиной ...

Азиатские каникулы
Азиатские каникулы

Будешь готовить самые интригующие и вкусные блюда азиатской кухни. Что тебя жд...

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

от 3550₽

Казань

по подписке
Винный клуб «Пробуешь то, что не гуглится»
Винный клуб «Пробуешь то, что не гуглится»

Думаешь, знаешь, каким должно быть вино из Франции, Италии или Испании? А что, если тебе покажут совсем другую сторону привычных винных регионов? На этом вечере попробуешь неочевидные сорта винограда...

Отдельно хочется напомнить, что летом самые красивые рассветы и закаты, так что, может, стоит за ними понаблюдать?

Ну, а если тебе не хочется проводить последние дни лета одному, у нас в Кавре ты точно найдёшь единомышленников, с которыми можно провести не только один день августа, но и, возможно, .

Что есть в статье:

  1. Кормим комаров, нюхаем цветы
  2. Бежим, плывём, кайфуем от своей выносливости
  3. Тусим и не думаем о завтрашнем дне
  4. Ты не уйдёшь! (голодным)

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