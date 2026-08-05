Что нужно успеть за последний летний месяц

Есть хорошая и плохая новость... Начнём с плохой. Лето подходит к концу, что весьма логично, но по-детски очень грустно, согласись? Хорошая новость: ещё целый летний месяц, и, если задуматься, можно успеть сделать кучу всего интересного. Чтобы вдохновить тебя не сидеть в четырёх стенах, а насладиться летними денечками по полной, мы попросили всех сотрудников Кавра рассказать: «Что нужно успеть сделать, пока Шуфутинский не начал петь свою песню».
Кормим комаров, нюхаем цветы
И раз мы за то, чтобы выйти из комнаты, поехали в лес (глушь, Саратов — только по твоему желанию). Здесь у нас есть варианты:
- переночевать в палатке;
- построить дачный туалет (или любую другую постройку, до которой ещё не дошли руки);
- съездить на рыбалку;
- навестить родственников в деревне;
- читать в гамаке;
- походить босиком по траве и песку;
- порисовать в парке;
- много гулять пешком;
- и, конечно, помедитировать под небом.
Постройку туалета обещать не сможем, но вот связь с природой — вполне, лови события:
Москва
Переделкино — один из самых известных дачных поселков в России. Во многом эта известность связана с тем, что его жителями были писатели, которые неоднократно упоминали место своего обитания в художест...
Санкт-Петербург
Отправишься на берег Ладожского озера, в залив Лехмалахти. Именно здесь начинаются знаменитые Ладожские шхеры с галечными пляжами, отвесными скалами и покатыми «бараньими лбами» (дословный перевод сло...
Поход от станции Яппиля к маяку Стирсудден — это классический пеший поход с рюкзаком на Карельском перешейке. Маяк носит название мыса, на южном гористом склоне которого он установлен. Слово шведское,...
Екатеринбург
Новосибирск
Мало кто видел Новосибирск с этого ракурса! Местный ты или приехал отдохнуть — п...
35000₽
Экскурсия по Академгородку от тех, кто там родился, вырос, учился, работает и жи...
6500₽
Бежим, плывём, кайфуем от своей выносливости
Если не хочешь нюхать цветочки и слушать пение птичек, подкармливая комаров просто так, у нас есть активные варианты:
- поплавать на сапах;
- искупаться в открытом бассейне;
- сходить на хайкинг;
- заняться скалолазанием;
- в идеале везде добираться на велосипеде (ещё идеальнее, если ты весь месяц будешь передвигаться по делам на велосипеде).
Вдохновился на спортивные подвиги? Уже подобрали события:
Москва
Закат на воде — это ощущение полной свободы. Когда солнце уходит за горизонт, окружающие пейзажи превращаются в живую картину. Такая прогулка наполнит позитивными эмоциями и оставит яркие воспоминания...
Рассветная прогулка — это особое время, когда мир вокруг будто замирает. Ты скол...
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Летний женский фестиваль от 128bpm. Приходи, чтобы вместе проводить лето и отпр...
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Отправишься в путь по самым живописным набережным Москвы. Маршрут составит около 22 километров — отличная дистанция, чтобы размяться и насладиться видами столицы. Старту от магазина «Велоспорт»: в тв...
Программа на воде: Главное спортивное событие дня — гонки на яхтах SV20 16:00–18:00 Тренировки на SV20 (2 часа) 11:30, 14:00, 18:30 Прогулки под парусом (1 час) 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 18:30, ...
Санкт-Петербург
SUP-знакомства на воде — закаты и рассветы от supit-surfit.ru Свидания, знакомства и летние эмоции на SUP-прогулках. Встреча на воде, чтобы познакомиться, перезагрузиться и провести время красиво. Ч...
Иногда лучший способ начать выходной — это не кофе и телефон, а движение, воздух...
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Направление йоги, где последовательность асан, как танец, формируется в потоке, ...
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3 дня тишины и полного спокойствия: ретрит для тех, кто хочет снять тревогу и ст...
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Екатеринбург
Открытая тренировка для всех желающих в парке Маяковского. Скандинавская ходьба — это доступный и безопасный способ улучшить физическое здоровье и эмоциональное состояние. С собо...
Бесплатно
Казань
Новосибирск
Практика сахаджа-медитации, благодаря которой ты сможешь выйти за рамки ментальной, эмоциональной и физической деятельности и почувствовать настоящего себя. На санскрите «сахаджа»...
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Тусим и не думаем о завтрашнем дне
Ладно, природа и спорт, конечно, прекрасно. Но у нас нет цели прожить эти дни так мощно, чтобы потом долго приходить в себя. Мы за баланс в жизни и верим, что ты тоже. Так что этот раздел на в меру активном:
- посмотреть кино под открытым небом;
- потанцевать всю ночь (так, чтобы следующий день выпал из жизни, так как сон был долгим и сладким);
- попеть песни в караоке всю ночь (ой, да ладно тебе, летом не стоит спешить, и смело можно проспать один день);
- посетить какой-нибудь тематический фестиваль (гиковский, автомобильный, уличный);
- устроить шоппинг на винтажном рынке;
- сходить на концерт любимой группы;
- посетить выставку в музее или галерее (в идеале — в другом городе).
На случай, если у тебя мыслей ноль где устроить неистовый кутёж и уйти в отрыв, у нас есть идеи:
Москва
Здесь переплелись мистика и история, городские предания и будоражащие воображение тайны, зодиакальная карта города, неординарная подача материала и многое другое. Идеально для романтиков, авантюристов...
Фестиваль тяжёлой музыки «Сентябрь Горит» под открытым небом. Фестиваль объедин...
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Место в айклауде давно закончилось, поэтому лето сохранили как взрослые люди — о...
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Концерт в честь дня рождения группы Ольга Ступина & B-Band с любимой зрителями п...
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Санкт-Петербург
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Большой благотворительный фестиваль от фонда помощи детям и взрослым с аутизмом....
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Екатеринбург
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Новосибирск
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5 парней-музыкантов из Новосибирска, исполняющих каверы и авторскую музыку. Отр...
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Ты не уйдёшь! (голодным)
Ну и, конечно, отдельный абзац стоит посвятить еде. Еда — это прекрасно, а есть еду — просто топ. Тем более, если это то, что появляется и растёт только летом. Итак:
- съесть землянику с куста и заесть горохом на собственной даче, даче друзей или у бабушки в деревне;
- есть так много фруктов, чтобы не скучать по ним в холодное время;
- попробовать арбуз с лимоном, яичницу с абрикосами или финиками (реальный армянский рецепт, но вот один из редакторов так и не решился, вдруг ты смелее — расскажи в комментариях).
Ладно, яичницу с финиками и горох прямо с куста не гарантируем, но эти варианты заслуживают твоего внимания:
Москва
Кофе, особенно по утрам, неотъемлемая часть жизни большинства москвичей. Но как развивалась кофейная история Москвы? С какого момента кофе стал не просто напитком, а стилем жизни горожан? Попробуешь...
Что скрывается за дверями фабрики мороженого? Хруст вафельных рожков, молочные реки, танцующие под миксерами сливки и секретные рецепты, охраняемые холодом… Это не просто визит на производство, это по...
В программе: поездка на рынок, совместная готовка и бранч в итальянском стиле. Стэнли Туччи завещал: «It is vital that you have a meal together; nothing is more bonding or more healing» («Очень важно...
Квартирник, на котором будешь красиво провожать лето — с кофе, мастер-классами и экскурсиями на производство. Что тебя ждёт: — Кофейное бинго Проверим, сможешь ли ты разгадать кофейные загадки и пра...
Почему у Гоголя герои бесконечно едят? Зачем Пушкин так подробно описывает обеды? Как Чехов превращает обычную закуску в источник комедии? И почему у Булгакова стерлядь, судачки и водка становятся час...
Санкт-Петербург
Необычный летний вечер в Петербурге: деликатесные сыры, вино и невероятный вид на Неву со смотровой площадки вблизи Базилики Святой Екатерины. Что тебя ждёт: • Деликатесные сыры и прекрасное летнее в...
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Проведи летний день в цветущем саду у стен особняка XIX века — в лектории под от...
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Екатеринбург
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от 3550₽
Казань
Отдельно хочется напомнить, что летом самые красивые рассветы и закаты, так что, может, стоит за ними понаблюдать?
Ну, а если тебе не хочется проводить последние дни лета одному, у нас в Кавре ты точно найдёшь единомышленников, с которыми можно провести не только один день августа, но и, возможно, .