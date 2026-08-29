Фестиваль тяжёлой музыки «Сентябрь Горит» под открытым небом. Фестиваль объединит музыкантов разных поколений, но даст возможность снова почувствовать ту самую энергию, когда тяжёлая музыка и эмоции были главным языком общения. Stigmata, конечно, в деле. Группа станет хэдлайнером. Также своё участие подтвердила Ravanna — мощнейший поп-металл из Санкт-Петербурга с цепляющими и понятными каждому текстами. Полный лайн-ап будет объявлен в ближайшее время, но среди участников прошлых лет — Otto Dix, «БеZумные Усилия», The Korea. Концерт пройдёт на открытой площадке «Pravda Лето», и это возможность, быть может, в последний раз в этом году прочувствовать атмосферу летнего фестиваля, не уезжая из города. Эталонная звуковая система позволяет в полной мере оценить всю мощь по-настоящему громкой и эмоциональной музыки. Если уж и чувствовать — то до крика, поэтому выключай свой mp3 плеер и приходи слушать вживую. Обратите внимание: мероприятие имеет возрастное ограничение. Для входа необходимо предъявить оригинал паспорта. Электронные версии и копии не принимаются. При отсутствии документа во входе может быть отказано.