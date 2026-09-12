Тринадцатый ежегодный осенний бал пожилой молодёжи. Дайте танк (!) — неугомонные адепты инди-сцены, которые делают всё по-своему: врываются на радио с альбомом, записанным в спальне, или штурмуют телевидение с игрушечным синтезатором. Каждое выступление чем-нибудь да удивит.