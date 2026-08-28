Талантливая лингвистка изучает язык пришельцев, чтобы спасти Землю. Созерцательная фантастика Дени Вильнёва Со своими напитками и едой нельзя, бери с собой тёплую одежду, вечером на крыше бывает прохладно. Напитки, перекус, кальян можно приобрести на баре.