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Прибытие

Крыша мира, ГУМ, улица Баумана, 51, 6 этаж

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 0+
Кино

Про событие

Талантливая лингвистка изучает язык пришельцев, чтобы спасти Землю. Созерцательная фантастика Дени Вильнёва Со своими напитками и едой нельзя, бери с собой тёплую одежду, вечером на крыше бывает прохладно. Напитки, перекус, кальян можно приобрести на баре.

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