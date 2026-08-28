Возраст 0+
Кино
Про событие
Талантливая лингвистка изучает язык пришельцев, чтобы спасти Землю. Созерцательная фантастика Дени Вильнёва Со своими напитками и едой нельзя, бери с собой тёплую одежду, вечером на крыше бывает прохладно. Напитки, перекус, кальян можно приобрести на баре.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи