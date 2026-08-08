ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Популярное
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Сырный круиз с безлимитным сидром

Синопская набережная, м. пл. Александра Невского

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Это гастрономический хит — 2 часа 15 минут сыра, сидра и солнца на палубе под живую музыку. Тебя ждёт: — живая музыка — закуски — безлимитный сидр, медовуха и лимонады ( более 20 разных сортов) — фотограф — прекрасная компания и восхитительные виды Петербурга Рассадка свободная, столы бронируются от 6 человек. Расписание в августе: 2 августа 16:00 и 18:45 8 августа 20:30 15 августа 16:00 и 18:45 29 августа 20:30 Расписание в сентябре: 5 сентября 19:15 12 сентября 19:15 19 сентября 20:30 26 сентября 19:15 Отправление: Синопская набережная (м. пл. Александра Невского). В конце круиза теплоход возвращается на тот же причал. Предварительная бронь обязательна, количество мест ограничено.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста