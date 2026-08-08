Это гастрономический хит — 2 часа 15 минут сыра, сидра и солнца на палубе под живую музыку. Тебя ждёт: — живая музыка — закуски — безлимитный сидр, медовуха и лимонады ( более 20 разных сортов) — фотограф — прекрасная компания и восхитительные виды Петербурга Рассадка свободная, столы бронируются от 6 человек. Расписание в августе: 2 августа 16:00 и 18:45 8 августа 20:30 15 августа 16:00 и 18:45 29 августа 20:30 Расписание в сентябре: 5 сентября 19:15 12 сентября 19:15 19 сентября 20:30 26 сентября 19:15 Отправление: Синопская набережная (м. пл. Александра Невского). В конце круиза теплоход возвращается на тот же причал. Предварительная бронь обязательна, количество мест ограничено.