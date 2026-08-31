Думаешь, знаешь, каким должно быть вино из Франции, Италии или Испании? А что, если тебе покажут совсем другую сторону привычных винных регионов? На этом вечере попробуешь неочевидные сорта винограда, необычные стили производства и вина, которые выходят за рамки привычных представлений. Каждая бутылка — повод удивиться и взглянуть на классику по-новому. В программе: • 4 необычных вина • гастрономические сочетания от шефа • истории от сомелье, которые изменят твоё представление о привычном