Возраст 18+
Еда
Про событие
Думаешь, знаешь, каким должно быть вино из Франции, Италии или Испании? А что, если тебе покажут совсем другую сторону привычных винных регионов? На этом вечере попробуешь неочевидные сорта винограда, необычные стили производства и вина, которые выходят за рамки привычных представлений. Каждая бутылка — повод удивиться и взглянуть на классику по-новому. В программе: • 4 необычных вина • гастрономические сочетания от шефа • истории от сомелье, которые изменят твоё представление о привычном
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи