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Про событие
Леонардо да Винчи — настоящий гений эпохи Возрождения, соединяя науку и искусство, он создал не только самые знаменитые портреты, но и анатомический атлас, проект города будущего, прообраз летательных аппаратов и многие другие инженерные решения. В искусстве он дочёл до идеала художественную композицию и световоздушную перспективу. Его бессмертные образы навсегда остались эталоном для художников будущего. На арт-завтраке разберёшь главные шедевры Леонардо, поговоришь о «золотом сечении», разберёшь его инженерные и научные проекты и основные вехи биографии
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