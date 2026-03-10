Небольшое загородное путешествие, на котором ты прогуляешься по лесному заповеднику и окунёшься в ледяные воды Малого Голубого озера. А также узнаешь факты и легенды, связанные с этим удивительным уголком страны. День на лоне природы По дороге на озёра тебе расскажут о колоритном городе, местных традициях и татарской кухне. Приехав, ты отправишься наслаждаться природой: погуляешь по лесной тропинке рядом с рекой Казанка, полюбуешься живописными видами. Ты спустишься к оборудованному месту для купания, где ты можешь освежиться в целебной ледяной воде. Занимательные истории Во время путешествия тебе не дадут заскучать и расскажут много интересных фактов. Узнаешь, почему озёра не замерзают, как люди использовали природную мощь воды в 19-20 веках и какую пользу озёра приносят сейчас. А также услышишь о местных традициях: крещенском купании и ёлке на дне озера в Новый год. Кроме того, с тобой поделятся легендой о происхождении озёр и региональными планами по развитию их территории. Транспорт включён в стоимость С собой возьми купальные костюмы и полотенца