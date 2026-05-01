В двух часах езды от Казани находятся интереснейшие объекты: заброшенные гипсовые рудники и крупнейшая карстовая пещера в республике, она же — единственная доступная туристам в Поволжье. Вы увидите подземное озеро, старые шахты и пещерные образования. Побудете в тотальной темноте. Услышите легенды о гипсе и драконе Зиланте. И увидите подземное волшебство, которое сотворила природа. Юрьевская пещера Посетим и гипсовые штольни и пещеру. Это единственная природная и доступная туристам пещера в Поволжье! Здесь уже не везде можно пройти в полный рост. Всё ради того, чтобы увидеть красоту залов. Наш маршрут пройдёт по левой части пещеры. Вы почувствуете эффект полной темноты. И посмотрите, где же прятался мифологический дракон Зилант (символ Казани). Особенности посещения. Вход на корточках, далее будет небольшой участок, который нужно пройти на коленях. После двух залов есть узкий лаз — подойдёт не всем по объёмам. Маршрут не подойдёт для людей с травмированными коленями, малоактивным людям от 50 лет. До места проведения тебе нужно добраться самостоятельно (на личном авто или рейсовом автобусе из Казани № 529). Также тут могут организовать трансфер. Стоимость — от 8 тысяч за автомобиль в обе стороны. В пещере всегда 8 градусов.