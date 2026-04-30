Не нужно специального опыта. Если ты первый раз — всё объяснят и проведут по живописному маршруту вдоль леса. Под открытым небом, окружённые лесом и резными холмами живут лошади, пони, верблюд, павлины, козочки, кролики и многие другие. Познакомишься с животными и угостишь их яблоками. В Семруке открывается берег бескрайней Камы, уходящей за горизонт. Можно поймать момент, посмотреть вдаль, насладиться простором и успокаивающей рябью воды. Важно: конная прогулка возможна при весе не более 90 кг. *Время сбора меняется по сезону — точное время сообщат за день до поездки.