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Кофе-хайк к озеру Глухое

Старт: «Вкусно и точка», ул. Вахитова, 1

Начало:

Завершение:

4400₽
Возраст 18+

Про событие

Маршрут прогулочного формата, без сложных участков. Можно простой идти и наслаждаться моментом. Среди красоты холмов остановишься рядом с рекой в тени деревьев, чтобы отдохнуть, замедлиться и пообедать. Гиды предложат чай/кофе и горячие бутерброды, а с собой можно взять что-то из любимых вкусностей. В центре маршрута — озеро Глухое, которое находится вдали от дорог. Именно на его берегу будет на пикник и отдых. В тёплое время года можно искупаться в чистой воде. *Время сбора меняется по сезону — точное время сообщат за день до поездки.

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