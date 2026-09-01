Маршрут рекомендован для путешественников, уже имеющих опыт пеших маршрутов. Нужно быть готовым к большому количеству спусков и подъемов, после которых будут остановки, чтобы восстановиться и полюбоваться природой. Маршрут от села Красновидово до Тенишево. Пройдёшь по полям, холмам, оврагам, увидишь 2 аутентичные деревни, дикие яблоневые сады. Это очень живописный маршрут, будут, и спуски, и подъемы, и равнины. *Время сбора меняется по сезону — точное время сообщим за день до поездки.