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Хайкинг в Камско-устьинском районе

Старт: «Вкусно и точка», ул. Вахитова, 1

Начало:

Завершение:

4400₽
Возраст 18+

Про событие

Маршрут рекомендован для путешественников, уже имеющих опыт пеших маршрутов. Нужно быть готовым к большому количеству спусков и подъемов, после которых будут остановки, чтобы восстановиться и полюбоваться природой. Маршрут от села Красновидово до Тенишево. Пройдёшь по полям, холмам, оврагам, увидишь 2 аутентичные деревни, дикие яблоневые сады. Это очень живописный маршрут, будут, и спуски, и подъемы, и равнины. *Время сбора меняется по сезону — точное время сообщим за день до поездки.

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