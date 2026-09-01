Не нужно специального опыта. Если ты первый раз — всё объяснят и проведут по живописному маршруту под контролем инструктора. 45-минутный маршрут проходит через национальный заповедник Марий Чодра. В течение всей прогулки тебя будет окружать сосновый лес, пение птиц и аромат хвои. Важная часть путешествия — не только катание верхом, но и общение с лошадками после прогулки, кормление яблоками или морковью. Историю с лошадьми участники дополнят отдыхом у озера. Прогуляешься, выберешь место для пикника, отдохнёшь, перекусишь и полюбуешься видом. Важно: конная прогулка возможна с 18 лет и при весе не более 90 кг. *Время сбора меняется по сезону — точное время сообщим за день до поездки.