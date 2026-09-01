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Кленовая гора и озёра Марий Эл

Старт: «Вкусно и точка», ул. Вахитова, 1

Начало:

Завершение:

4600₽
Возраст 18+

Про событие

Иногда для хорошего дня не нужно придумывать ничего сложного, достаточно выбраться из города, много гулять, дышать свежим лесным воздухом и на несколько часов оказаться там, где вокруг только лес, вода и тишина. В маршруте сразу несколько красивых природных точек — атмосферное озеро Шунгалдан, спрятанное среди леса, и Мушан-Ер, на берегу которого участники строят пикник. *Время сбора меняется по сезону — точное время сообщим за день до поездки.

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