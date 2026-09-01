Иногда для хорошего дня не нужно придумывать ничего сложного, достаточно выбраться из города, много гулять, дышать свежим лесным воздухом и на несколько часов оказаться там, где вокруг только лес, вода и тишина. В маршруте сразу несколько красивых природных точек — атмосферное озеро Шунгалдан, спрятанное среди леса, и Мушан-Ер, на берегу которого участники строят пикник. *Время сбора меняется по сезону — точное время сообщим за день до поездки.