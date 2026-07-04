ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Сап-прогулка по Архиерейскому озеру

Озеро Архиерейское

Начало:

Завершение:

2667₽
Возраст 6+

Про событие

Прекрасные виды прямо с сап-доски: зелёные кувшинки, стаи рыбок и кристально чистая вода. В компании опытного инструктора ты: — пройдёшь краткое обучение — научишься правильно вставать на сап и грести — покатаешься по озеру Архиерейское с прозрачной водой — насладишься простором и красотой окружающей природы — по желанию искупаешься После прогулки тебе пришлют красочные фото на память. До озера Архиерейское вам нужно добраться самостоятельно на такси или личном авто. Сап-прогулка подходит для людей любого возраста и уровня подготовки Здесь предоставляют спасательные жилеты всем желающим

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста