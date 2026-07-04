Прекрасные виды прямо с сап-доски: зелёные кувшинки, стаи рыбок и кристально чистая вода. В компании опытного инструктора ты: — пройдёшь краткое обучение — научишься правильно вставать на сап и грести — покатаешься по озеру Архиерейское с прозрачной водой — насладишься простором и красотой окружающей природы — по желанию искупаешься После прогулки тебе пришлют красочные фото на память. До озера Архиерейское вам нужно добраться самостоятельно на такси или личном авто. Сап-прогулка подходит для людей любого возраста и уровня подготовки Здесь предоставляют спасательные жилеты всем желающим