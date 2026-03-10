За последние десятилетия город потерял множество исторических зданий. Особенно сильно пострадала деревянная Казань: исчезали целые фрагменты старой застройки, в том числе на Федосеевской улице. Уходили и здания, которые сегодня могли бы показаться совершенно непримечательными, — но именно из таких домов складывались масштаб, ритм и характер исторического города. На лекции ты попробуешь восстановить Казань, которой больше нет, и посмотреть на современный город немного другими глазами. На встрече обсудят: – Какие здания и городские пространства Казань утратила и что сегодня находится на их месте. – Как выглядели эти места раньше: старые фотографии, планы и сравнение города «до» и «после». – Почему даже непримечательные на первый взгляд дома могут быть важной частью исторической среды. – Какие здания действительно уже невозможно спасти и где могли существовать другие сценарии: сохранение, приспособление или включение старого здания в новую застройку. – Как могла бы выглядеть Казань сегодня, если бы некоторые решения в прошлом были другими. Попробуют ответить на главные вопросы: – Где заканчивается необходимое развитие города и начинается необратимая утрата? – Можно ли менять Казань, не стирая её прежние слои? – И что из того, что сегодня кажется нам обычным и незначительным, через несколько десятилетий мы сами назовём историей? Однозначного ответа здесь нет. Будут смотреть на конкретные места, сравнивать разные решения и вместе разбираться, какой Казань была, какой стала — и какой ещё может стать.