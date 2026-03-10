Каждый день человек отправляет сотни быстрых сообщений в мессенджерах, но когда ты в последний раз чувствовал/а настоящую магию текста? Тебя приглашают на нескучную лекцию, которая станет идеальным диджитал-детоксом для твоей души. Иногда нужно немного замедлиться. На встрече ты возьмёшь в руки настоящие перья, обмакнёшь их в чернила и научишься выводить изящные буквы, как в старых романах. Будешь вживую рассматривать аутентичные старинные открытки, изучать слог ушедшей эпохи и, конечно, творить. Ты своими руками красиво оформишь винтажное письмо и запечатаешь его настоящим горячим сургучом. Для полного расслабления в стоимость вечера уже включён согревающий сет: бокал хорошего вина, ароматный чай и нежный десерт. Позволь себе вечер тишины, творчества и эстетики. С собой возьми вторую обувь.