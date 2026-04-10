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Еда
Про событие
Вместе с Марией попробуешь вина из разных регионов и разберёшься, чем они отличаются и с чем их интересно сочетать. Почему Грюнер сочетается с манговым соусом, Шпетбургундер с маринованными огурцами, игристое с картошкой фри. Каждому вину попробуем подобрать идеальную пару. Что пробуешь: • Кава Ресерва Брют Розе, Испания • Грюнер Вельтлинер, Австрия • Шпетбургундер, Германия • Альянико дель Вультуре, Италия Ведущая — Мария Соловьёва, лучший сомелье Татарстана 2025 по версии WhereToEat.
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