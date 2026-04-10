ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Дегустация вин с Марией Соловьёвой: «Неочевидные пары»

Мелок
улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

2900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Вместе с Марией попробуешь вина из разных регионов и разберёшься, чем они отличаются и с чем их интересно сочетать. Почему Грюнер сочетается с манговым соусом, Шпетбургундер с маринованными огурцами, игристое с картошкой фри. Каждому вину попробуем подобрать идеальную пару. Что пробуешь: • Кава Ресерва Брют Розе, Испания • Грюнер Вельтлинер, Австрия • Шпетбургундер, Германия • Альянико дель Вультуре, Италия Ведущая — Мария Соловьёва, лучший сомелье Татарстана 2025 по версии WhereToEat.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ужин в темноте
Выбор редакции
Ужин в темноте

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста