Маленькая Олив грезит карьерой модели, мечтает победить в конкурсе красоты, а ещё растёт в семейке со «странностями». Неожиданная новость о том, что она может принять участие в конкурсе «Маленькая мисс Счастье», заставляет разрозненных членов семьи объединиться и отправиться в Калифорнию на своём жёлтом минивэне. По дороге им предстоит разобраться в отношениях друг с другом и с самими собой. «Маленькая мисс счастье» — один из лучших фильмов старых добрых нулевых, поражающий своей лёгкостью и добротой. Картина получила два «Оскара» — за лучшую мужскую роль второго плана и лучший оригинальный сценарий, а ещё забрала награды от Британской киноакадемии, на кинопремии «Сезар», на фестивале в Сан-Себастьяне и не только. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. А после просмотра гостей ждёт обсуждение фильма в новом формате — на английском языке. Его проведёт преподаватель школы английского языка Go! English Ксения Зеленина. К обсуждению смогут присоединиться все желающие с базовым английским на уровне B1, а посмотреть фильм с субтитрами без проблем смогут все участники события. Обращаем ваше внимание на то, что возврат билетов возможен не позднее чем за 24 часа до начала события.