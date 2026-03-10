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Вог. Почему это культура, а не просто танец?

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Поговоришь о боллрум-культуре: о том, как она зарождалась, что стоит за её эстетикой и правилами и почему вог давно вышел за пределы танцевального зала. Разберёшь танцевальные категории, устройство вог-балов и особенности самой культуры — её язык, историю и ценности. Поговоришь о том, почему вог стал пространством свободы, самовыражения и возможности быть увиденным. И отдельно посмотришь на то, как боллрум-культура развивается сегодня — и какой путь она проходит в Республике Татарстан. Лектор: Регина Ланвин, танцовщица, педагог и хореограф пластических спектаклей

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