Поговоришь о боллрум-культуре: о том, как она зарождалась, что стоит за её эстетикой и правилами и почему вог давно вышел за пределы танцевального зала. Разберёшь танцевальные категории, устройство вог-балов и особенности самой культуры — её язык, историю и ценности. Поговоришь о том, почему вог стал пространством свободы, самовыражения и возможности быть увиденным. И отдельно посмотришь на то, как боллрум-культура развивается сегодня — и какой путь она проходит в Республике Татарстан. Лектор: Регина Ланвин, танцовщица, педагог и хореограф пластических спектаклей