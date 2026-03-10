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Большой осенний маркет на открытом воздухе (Open Space Market)

проспект Альберта Камалеева, 27/1

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 12+
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Слышишь, как хрустят листья под ногами? Этот хруст проведёт тебя прямо на осенний маркет. На маркете соберутся как знакомые казанцам бренды, так и новые участники — мастера одежды, украшений, керамики, парфюмерии и косметики ручной работы. Помимо покупок, для гостей подготовят мастер-классы, лекторий, фудкорт и фотозоны. Даты: 19 и 20 сентября с 11:00 до 21:00.

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