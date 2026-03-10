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Зомби в искусстве XXI века: красивые, успешные, живые

Национальная библиотека Республики Татарстан
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+

Про событие

Зомби давно стали частью массовой культуры. Они были метафорой чужаков, пролетариев, потребителей, анонимной ползучей жизни. Но в XXI веке человек видит, как ходячие мертвецы меняются. Сценаристы всё чаще создают харизматичных разлагающихся протагонистов, а иногда зомби-чума и вовсе раскрывает лучшие стороны героя. На лекции рассмотришь, как в играх, сериалах и фильмах образ зомби используют сейчас. Обсудишь, чему можно поучиться у живых мертвецов и какие события в истории мира повлияли на гардероб, цвет лица и личную жизнь современной нежити. Спикер: Иван Ротов — историк, аспирант кафедры социальной философии КФУ, главный редактор медиапроекта «Крот Казанский», автор канала «Прохладная история».

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