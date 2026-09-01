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Нефть, резина и бензин: петрольные рислинги

Истина
ул. Островского, 14

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На этом вечере будешь пробовать петрольные рислинги — те самые, в аромате которых можно уловить ноты бензина, керосина и нефти. Разберёшься, откуда они берутся, почему считаются одной из визитных карточек выдержанного рислинга и главное — почему это вообще может быть вкусно. Тебя ждут, 4 вина, закуски и всё это под чутким руководством сомелье.

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