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Еда
Про событие
На этом вечере будешь пробовать петрольные рислинги — те самые, в аромате которых можно уловить ноты бензина, керосина и нефти. Разберёшься, откуда они берутся, почему считаются одной из визитных карточек выдержанного рислинга и главное — почему это вообще может быть вкусно. Тебя ждут, 4 вина, закуски и всё это под чутким руководством сомелье.
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