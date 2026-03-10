Вечер, на котором ты вспомнишь самые солнечные сюжеты из истории Поволжья. Отправишься на поиски истины о дачной культуре в Российской империи вместе с Иваном Ротовым На краеведческой лекции узнаешь, как веселились за городом в конце 19 и начале 20 века. Вспомнишь самые солнечные сюжеты из истории Поволжья. На один вечер осень отменяется. . — На какой дворянской даче закупались вином по ночам? — Где устраивали гонки на яликах и купались нагишом? — Что пили в жару «дачные мужья» и как сварить винный суп? — Почему школьников не пускали на дачи у озера Кабан? Лекцию проведёт Иван Ротов — историк, главный редактор медиапроекта «Крот Казанский». А «Галерея вин» поможет настроиться на нужный лад. Винное сопровождение лекции: — Игристое Morando Prosecco (Италия) — Красное сухое Mataka (Испания) — Белое сухое The Retreat (Новая Зеландия) — Красное полусухое Aristocratico Appassimento Salento (Италия) В программе вечера предусмотрены изысканные закуски