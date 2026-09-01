Вечер для тех, кто любит книги, атмосферу и вино. В этот день ты проживёшь роман «Грозовой перевал» через вкусы и разговоры. — дегустация вин с сомелье — гастрономические пары к каждому бокалу — обсуждение ключевых сцен и персонажей романа — уютная камерная атмосфера Каждый бокал — как новая глава.