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Винный ужин: «Грозовой перевал»

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

2400₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Вечер для тех, кто любит книги, атмосферу и вино. В этот день ты проживёшь роман «Грозовой перевал» через вкусы и разговоры. — дегустация вин с сомелье — гастрономические пары к каждому бокалу — обсуждение ключевых сцен и персонажей романа — уютная камерная атмосфера Каждый бокал — как новая глава.

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