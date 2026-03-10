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Неприличный Серебряный век

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Привычно представлять Серебряный век как время великих стихов, красивых образов и возвышенных чувств. Но что, если посмотреть на него с другой стороны? За знаменитыми строками — любовные треугольники, тайные романы, ревность, измены, страсти и скандалы, о которых не принято было говорить вслух. Это будет вечер, где знакомые поэты предстанут совсем в ином свете. Тебя ждёт: — ужин и вино в камерной атмосфере — живая лекция о тайной стороне Серебряного века — истории любви, страсти и громких скандалов — то, о чём не рассказывали на уроках литературы

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