ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Флаувау Маркет

Уральский центр развития дизайна, улица Горького, 4А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+

Про событие

В последние выходные лета в Уральском центре развития дизайна соберётся больше 60 локальных мастеров со всего Урала. Они представят уникальные авторские украшения, аксессуары и декор ручной работы, одежду, цветы, сладости и многое другое. Посетителей ждут мастер-классы по созданию авангардных автопортретов из старых журналов, рисованию картин на холсте, росписи гипсовых фигур и даже созданию собственного убтана (средства для очищения кожи). Дополнит мероприятие динамичный квест с розыгрышами призов от Флаувау и партнеров. Для тех, кто захочет проводить лето ярко, визажисты Лав Дженерейшн (Love Generation) добавят в макияж блёстки. Позаботиться о коже перед наступлением осени помогут косметологи Гелтек (Geltek): гостей ждут диагностика на специальной станции и индивидуальные консультации. Помимо этого, все екатеринбуржцы смогут запечатлеть яркие моменты этих выходных в фотобудке, бесплатно попробовать трендовый десерт — клубнику в шоколаде, а также кастомизировать шопер или косметичку. Особое место на ярмарке будет отведено добрым делам. Свои товары представят благотворительные фонды и инклюзивные мастерские. Небольшой взнос в их пользу откроет возможность принять участие в «Колесе добрых дел» и выиграть призы от партнеров и организаторов маркета.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста