В последние выходные лета в Уральском центре развития дизайна соберётся больше 60 локальных мастеров со всего Урала. Они представят уникальные авторские украшения, аксессуары и декор ручной работы, одежду, цветы, сладости и многое другое. Посетителей ждут мастер-классы по созданию авангардных автопортретов из старых журналов, рисованию картин на холсте, росписи гипсовых фигур и даже созданию собственного убтана (средства для очищения кожи). Дополнит мероприятие динамичный квест с розыгрышами призов от Флаувау и партнеров. Для тех, кто захочет проводить лето ярко, визажисты Лав Дженерейшн (Love Generation) добавят в макияж блёстки. Позаботиться о коже перед наступлением осени помогут косметологи Гелтек (Geltek): гостей ждут диагностика на специальной станции и индивидуальные консультации. Помимо этого, все екатеринбуржцы смогут запечатлеть яркие моменты этих выходных в фотобудке, бесплатно попробовать трендовый десерт — клубнику в шоколаде, а также кастомизировать шопер или косметичку. Особое место на ярмарке будет отведено добрым делам. Свои товары представят благотворительные фонды и инклюзивные мастерские. Небольшой взнос в их пользу откроет возможность принять участие в «Колесе добрых дел» и выиграть призы от партнеров и организаторов маркета.