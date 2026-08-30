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Уральские Бэнкси. Анонимные герои екатеринбургского стрит-арта

Маяк
Первомайская улица, 18

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+

Про событие

На лекции не раскроют имена этих людей и не покажут их лица; однако организаторы не исключают возможности, что кто-то из них покажет себя прямо во время встречи. Анонимность — неотъемлемая черта уличного искусства во все времена. В этой лекции тебе покажут екатеринбургский стрит-арт под необычным углом зрения, а именно через истории анонимных авторов. Ты посмотришь их работы и попытаешься разобраться, почему они решили творить на улице, скрываясь за маской анонимуса. Кто-то беспокоится о своей безопасности, для кого-то это социальный эксперимент, а кто-то и вовсе занимается мистификацией. У каждого — своя увлекательная история, и за каждым стоит вопрос: когда мы узнаем его настоящее имя? Если вообще узнаем… Лектор: Алексей Чудинов

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