На лекции не раскроют имена этих людей и не покажут их лица; однако организаторы не исключают возможности, что кто-то из них покажет себя прямо во время встречи. Анонимность — неотъемлемая черта уличного искусства во все времена. В этой лекции тебе покажут екатеринбургский стрит-арт под необычным углом зрения, а именно через истории анонимных авторов. Ты посмотришь их работы и попытаешься разобраться, почему они решили творить на улице, скрываясь за маской анонимуса. Кто-то беспокоится о своей безопасности, для кого-то это социальный эксперимент, а кто-то и вовсе занимается мистификацией. У каждого — своя увлекательная история, и за каждым стоит вопрос: когда мы узнаем его настоящее имя? Если вообще узнаем… Лектор: Алексей Чудинов