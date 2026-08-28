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Танцплощадка: дискотека 80х-90х

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 550₽ до 850₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Будет как на дискотеке в детском лагере твоей молодости, только лучше. Те же песни, только в большом, полном крутейшего светового и звукового оборудования зале, тоже надо отпроситься, только теперь с работы, тоже надо идти с компанией друзей, только теперь прятать игристое под стол — не нужно. Пройдутся по всем нетленкам двух десятилетий, от джексоновского Триллера и пронзительных «Белых роз» до «Угонщицы» хором всем залом и вечеринки у Децла дома.

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