Будет как на дискотеке в детском лагере твоей молодости, только лучше. Те же песни, только в большом, полном крутейшего светового и звукового оборудования зале, тоже надо отпроситься, только теперь с работы, тоже надо идти с компанией друзей, только теперь прятать игристое под стол — не нужно. Пройдутся по всем нетленкам двух десятилетий, от джексоновского Триллера и пронзительных «Белых роз» до «Угонщицы» хором всем залом и вечеринки у Децла дома.