Поход от станции Яппиля к маяку Стирсудден — это классический пеший поход с рюкзаком на Карельском перешейке. Маяк носит название мыса, на южном гористом склоне которого он установлен. Слово шведское, в переводе означает «указующий мыс». Первоначально маяк назывался Сеивестэ и был белого цвета... А как он выглядит сейчас, тебе предстоит узнать за время похода. За два дня ты не только познакомишься с самим маяком, но и посмотришь красивейшие озера, погуляешь по лесным тропам и конечно же по берегу Финского залива. Старт: участники встречаются на Финляндском вокзале в 09:15 около табло. Электричка №6787 до станции Яппиля с отправлением 09:42. Финиш: трансфер забирает группу примерно в 17:00 и довозит до ж/д вокзала г. Зеленогорск к 18:00. Далее можно уехать на любой электричке до города или на автобусах №211 и №680. ВАЖНО: трансфер из Зеленогорска до Санкт-Петербурга в стоимость не включён. Больше информации о маршруте и необходимом снаряжении — по кнопке «Купить билет».