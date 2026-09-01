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Гранатовые копи Карелии

Старт на вокзале Лодейного поля, улица Ивана Ярославцева, 2

Начало:

Завершение:

от 15600₽ до 17100₽
Возраст 16+

Про событие

В этом приключении станешь настоящим охотником за сокровищами. Собственными руками добудешь самоцветы, которые с древних времён карелы продавали новгородским и московским купцам и за которыми шведский король Юхану III отправил военную экспедицию. Приключение выйдет что надо. Старт: встреча на вокзале Лодейного поля в 09:45 где в 09:50 участники должны сесть на Орлан в Карелию. Билеты на Орлан покупаются в самой элекричке. Отправление из Санкт-Петербурга: Ласточка 084В Санкт-Петербург — Лодейное поле, отправление в 06:32 с Ладожского вокзала. Прибытие в Лодейное поле в 09:42. Финиш: электричка 6022/6024 Койриноя — Лодейное поле, отправление в 17;37, прибытие в 20:08. Обратно в Санкт-Петербург сможешь уехать на следующих поездах: поезд № 805В Ласточка Лодейное поле — Санкт-Петербург, отправление в 20:17, прибытие в 23:11. Больше информации о маршруте и необходимом снаряжении — по кнопке «Купить билет».

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