В этом приключении станешь настоящим охотником за сокровищами. Собственными руками добудешь самоцветы, которые с древних времён карелы продавали новгородским и московским купцам и за которыми шведский король Юхану III отправил военную экспедицию. Приключение выйдет что надо. Старт: встреча на вокзале Лодейного поля в 09:45 где в 09:50 участники должны сесть на Орлан в Карелию. Билеты на Орлан покупаются в самой элекричке. Отправление из Санкт-Петербурга: Ласточка 084В Санкт-Петербург — Лодейное поле, отправление в 06:32 с Ладожского вокзала. Прибытие в Лодейное поле в 09:42. Финиш: электричка 6022/6024 Койриноя — Лодейное поле, отправление в 17;37, прибытие в 20:08. Обратно в Санкт-Петербург сможешь уехать на следующих поездах: поезд № 805В Ласточка Лодейное поле — Санкт-Петербург, отправление в 20:17, прибытие в 23:11. Больше информации о маршруте и необходимом снаряжении — по кнопке «Купить билет».