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Экскурсия на устричную ферму + дегустация

Посёлок Ропша (трансфер от метро Автово и обратно)

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4800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустируй моллюсков и узнавай как всё устроено. Задумывался ли ты как свежайшие морепродукты попадают в рестораны города? Прямым самолётом с Дальнего Востока? Самолётом — да, но не в ресторан, а на специальную ферму. На такой ферме оценивается качество моллюсков, завершается процесс их выращивания, и уже в готовом размере и в свежем виде моллюски поступают в рестораны города. Такие хозяйства очень помогают иметь свежий продукт даже в тех регионах, где моллюски не живут в естественной среде. Тебя ждёт экскурсия по хозяйству, которое работает в Петербурге с 2009 года и специализируются на живых морепродуктах из различных северных морей (Охотское, Японское, Баренцево). Узнаешь, как устроен этот процесс, тебе покажут множество морепродуктов и, конечно же, угостят ими. Экскурсия подходит и для начинающих моллюскоманов, и для знатоков, поскольку на экскурсии будут опытные специалисты, которым можно будет задать любой вопрос в дружественной атмосфере. Полную программу и расписание можно посмотреть по кнопке выше.

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