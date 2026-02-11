Ты знал, что всего в часе езды от Санкт-Петербурга, есть место, где можно открыть для себя удивительный мир морских деликатесов и продегустировать их с сидром? Экскурсии на устричную ферму. Что тебя ждет: — Увлекательная экскурсия по ферме, где ты узнаешь о тонкостях выращивания устриц и других морских обитателей. — Мастер-класс по открытию устриц и морских ежей. — Дегустация сета из 2 устриц, 2 морских ежей, 2 гребешков. — Проба 9 сортов сидра Расписание: 11:00 (с трансфером) 12:00 (без трансфера) Трансфер: от м. Нарвская и обратно. Для тех, кто приедет самостоятельно, предусмотрены лимонады и бутылочка сидра «с собой». Продолжительность программы: примерно 4,5 часа