Производство итальянских колбас в России? Кто удивлен так же? Да! Салями феллино, салями милано, сальсича калабра, салями с трюфелем, коппа венета, прошутто крудо — настоящая итальянская традиция прямо под Петербургом. Организаторы отправятся в гости к Даниэлю Бардука, потомственному колбасоделу из Италии, который открыл производство колбас у нас, в Петербурге. Производство домашних колбас семьёй Даниэля началось около 150 лет назад, в небольшом итальянском городке Мелламе (провинция Беллуно), а с 2015 года, возродив семейные традиции и погрузившись в изучение старинных рецептов, Даниэль начал производить колбасы в России. Колбасы изготавливаются из проверенного сырья и привозимых из Италии специй, вызревают в специальных условиях с соблюдением режимов температуры и влажности и на финале удивляют неповторимыми истинно итальянскими вкусами. Программа: Дегустация — расположишься в зале-гостинной уютного дома в стиле итальянской виллы. Сразу начнёшь с дегустации 7 видов колбас разного вида в сопровождении местного сыра, вина, сочных оливок и хлеба. Из итальянских блюд попробуешь пасту с трюфельным соусом и хлеб с мясной начинкой, а также итальянский кофе, приготовленный с мёдом и секретным ингредиентом. Будет очень вкусно и сытно. В процессе дегустации Даниэль расскажет про историю создания своего производства, секретные ингредиенты, привезенные из Италии, про технологию и этапы производства. Экскурсия — следом организаторы поделят на небольшие группы, чтобы ближе познакомить с производственным процессом в show-room компании, и прогуляют по комнате для выдержки мяса и сыров, чтобы увидеть эту красоту своими глазами. Обязательно поговорят о традиционных итальянских рецептах с сыром и колбасами. В завершении оставят время для покупок, чтобы ты мог полакомиться сам и угостить своих друзей итальянскими дарами. Место: Парголово, трансфер от метро Озерки и обратно