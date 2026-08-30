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Арт-завтрак с лекцией «Понять Малевича»

Кофейня «Зацепи Кофе», Пресненская набережная, 10с2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

У тебя же тоже есть вопросики к «Чёрному квадрату», правда? Приходи разобраться с этим раз и навсегда на Арт-завтрак «Понять Малевича». Что тебя ждёт: Раскроют загадку «Чёрного квадрата»: Ты узнаешь, что он не чёрный, не квадрат и не Малевича. Узнаешь, что скрывается на картине под ним и о чём это может рассказать. А также поймёшь, почему эта работа стала самой известной в мире, несмотря на свою казалось бы простоту. Ты проследишь грандиозный путь художника: от ранних работ, проникнутых народным духом, до радикального супрематизма. Поймёшь, как формировался его уникальный стиль и почему он был настолько революционным. Узнаешь, в чём философия супрематизма: Малевич был не только художником, но и мыслителем. Погрузишься в его философские идеи, духовные поиски и стремление к постижению «бесконечного». Ты увидишь, как его искусство было глубоко связано с его внутренним миром. Увидишь как идеи Малевича до сих пор влияют на нашу жизнь — от дизайна и архитектуры до моды и современного искусства. Ты поймёшь, почему он остаётся одной из ключевых фигур XX века. Более того, без Малевича, вряд ли появился бы iPhone. Спикер: Александра Солдатова — художник-дизайнер, арт-терапевт и творческий педагог с многолетним опытом — проведёт тебя по лабиринтам жизни и творчества Малевича, ответит на вопросы и поможет увидеть то, что скрыто от глаз неподготовленного зрителя. Эта лекция для тебя, если: Ты хочешь понять, как появилось одно из самых знаковых произведений искусства. Тебя завораживает русский авангард и его радикальные идеи. Ты ищешь вдохновение и хочешь развить своё критическое мышление. Ты готов к неожиданным открытиям и новым взглядам на привычные вещи. Количество мест ограничено.

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