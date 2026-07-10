Рассветная прогулка — это особое время, когда мир вокруг будто замирает. Ты скользишь по кристально чистой воде, а вокруг открываются завораживающие виды. Спокойные утренние пейзажи, нежное освещение и полная гармония с природой создают атмосферу уединения и покоя. Расписание сплава: 20:30 Сбор гостей; 21:30 Знакомство за чашечкой горячего чая; 22:30 Фильм под открытым небом с попкорном; 00:00 Отправишься в Царство Морфея, проведя ночь в палатке под звездами; 3:00 Подъём; 3:30 Инструктаж; 3:45 Отправишься в путешествие навстречу солнцу (сплав по реке + буксировка обратно); 6:00 Возвращение на станцию; 6:30 Завтрак Чтобы была возможность поспать перед сплавом и набраться сил, не забудь взять с собой палатку, пенку, подушку и спальник. Выезд проходит каждую пятницу.