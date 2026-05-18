SUP-знакомства на воде — закаты и рассветы от supit-surfit.ru Свидания, знакомства и летние эмоции на SUP-прогулках. Встреча на воде, чтобы познакомиться, перезагрузиться и провести время красиво. Что тебя ждёт: — SUP-прогулка в мини-группе — лёгкие знакомства и общение — маршруты в городе и области — атмосферные фото и видео на память — отдых после катания Подойдёт даже тем, кто ни разу не стоял на сапе. Всему научат перед стартом. Форматы прогулок: — Встреча рассвета на воде — Проводишь закат — Полюбуешься видами на исторический город — Сбеги в пригород от суеты Мест немного, чтобы сохранить ламповую атмосферу Можно прийти одному, здесь знакомятся естественно и без неловкости Место проведения: Лахтинский разлив — спокойная вода, открытый горизонт и лучший вид на Лахта Центр. Это идеальное место, чтобы встать на сап, поймать закат и просто выдохнуть. На закате небо превращается в неоновую палитру, а гладь разлива — в зеркало, где отражаются цвета и огни города. Берёшь доску, катишься в закат, фоткаешь — и кайфуешь.