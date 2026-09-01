Беговой клуб «Скуратов» по субботам
Скуратов, набережная Адмиралтейского канала, 2И
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Участники бегают каждую неделю от кофеен «Скуратов», а после пьют кофе/чай с пирогами. Не смотря на то, что лето закончилось — беговой сезон продолжается. Встреча участников в 9:00, а старт в 9:30. Не опаздывай. В кофейне можно переодеться и оставить вещи. Для участия в пробежке достаточно просто прийти, регистрироваться не нужно.
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