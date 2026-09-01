Участники бегают каждую неделю от кофеен «Скуратов», а после пьют кофе/чай с пирогами. Не смотря на то, что лето закончилось — беговой сезон продолжается. Встреча участников в 9:00, а старт в 9:30. Не опаздывай. В кофейне можно переодеться и оставить вещи. Для участия в пробежке достаточно просто прийти, регистрироваться не нужно.